В Москве эвакуировали театр МОСТ. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что причиной эвакуации стал подозрительный пакет. Других подробностей о ситуации пока не поступало.

Кроме того, в сети появилось видео с места событий. На кадрах можно увидеть, что вход в театр перекрыт заградительной лентой, а рядом стоит полицейский автомобиль и несколько сотрудников правоохранительных органов. При этом, рядом с лентой собралась небольшая толпа.

Ранее в в Нижнем Новгороде эвакуировали торговый центр.