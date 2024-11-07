Участникам банды Христева предъявили обвинения в 33 эпизодах

Члены банды Павла Христева, в состав которой входили представители силовых органов и которая с 1998 года занималась похищениями и убийствами людей, обвиняются по 33 эпизодам преступной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы. "По уголовному делу предъявлены окончательные обвинения 14 обвиняемым по 33 эпизодам преступной деятельности", — указано в документах. 7 ноября сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России закончили расследование уголовного дела о банде бывших силовиков, которая, предположительно, занималась убийствами и похищениями людей с 1998 по 2023 год. В декабре 2023 года стало известно о задержании как лидера банды, так и других ее участников, которые с 1998 года занимались тяжкими преступлениями. Участникам группы вменяется несколько десятков преступлений, среди которых убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году. Криминальная структура была создана в конце 1990-х годов. Возглавили ее бывший военнослужащий Павел Христев и сотрудник спецназа СОБР. В состав банды входило около 20 человек, среди которых были сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Внутренних войск МВД и Вооруженных сил России.