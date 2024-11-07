Трансгендеры* избили россиянина в Таиланде

В Таиланде российский турист начал конфликт с трансгендерами* и оказался в больнице. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает News.ru.

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Во время своего отдыха россиянин столкнулся с группой местных трансгендеров* и начал оскорблять их. После этого они окружили его и стали избивать. В результате мужчина был доставлен в больницу с синяками и ушибами, передает Telegram-канал News.ru.

19 сентября СМИ сообщили о жестоком убийстве 37-летней Кесарии Абрамидзе, самого известного трансгендера* Грузии. По версии следствия, инциденту предшествовала ссора, после которой подозреваемый, друг погибшей, нанес своей жертве около 50 ножевых ранений.

7 сентября Илон Маск назвал безумием новый закон Шотландии, который вводит тюремные сроки до семи лет лишения свободы за «неправильное» гендерное обозначение человека.

Предприниматель поклялся уничтожить «эту идеологию» после того, как его обманом заставили подписать документы по смене пола* для сына.

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