В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ пострадала женщина

В Шебекине беспилотник нанёс удар по многоквартирному дому. Местная жительница получила осколочные ранения шеи и ноги, её госпитализировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В своём Telegram-канале он написал, что в этом здании в двух квартирах повреждено остекление и внутренняя отделка. Кроме того, в результате ещё трёх атак дронов в городе выбило окна в одной квартире многоэтажного дома, повреждены инфраструктурный объект и легковой автомобиль.

Также беспилотники ВСУ атаковали линию электропередачи в Краснояружском районе.