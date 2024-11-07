Полсотни жителей Махачкалы устроили массовую драку в центре города

Более 50 жителей Махачкалы в Дагестане устроили массовую драку на Троллейбусном кольце, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Он также опубликовал кадры произошедшего. Согласно публикации, конфликт начали двое студентов Автодорожного колледжа и Университета сельского хозяйства.

Как уточнил канал, сперва молодые люди выясняли отношения между собой, однако после к ним подключилась целая толпа. Сперва участники потасовки дрались на кулаках, а после в ход пошли ножи. При этом конфликтующие дагестанцы попросили полицейских не мешать.

Несмотря на большое количество дебоширов, сотрудникам правопорядка все же удалось задержать и посадить в машины самых активных из них. Участники драки были доставлены в отделение полиции. По данным канала, пострадал как минимум один человек.

Ранее в Башкирии двое жителей Стерлитамака устроили драку в пункте выдачи заказов СДЭК. Один из мужчин вступил в словесную перепалку с другим, которая переросла в рукоприкладство. Примечательно, что после недолгой драки оппоненты пожали друг другу руки и даже познакомились.