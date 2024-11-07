В Пушкино двое мужчин устроили стрельбу из окна жилого дома

Правоохранители задержали двоих мужчин, устроивших стрельбу из окна одного из многоквартирных домов в подмосковном Пушкино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на улице Просвещения.

«Прибывшими полицейскими и сотрудниками Росгвардии в квартире, из которой велась стрельба, были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции двое мужчин в возрасте 37 лет с признаками опьянения», — говорится в тексте.

При осмотре квартиры правоохранители обнаружили и изъяли конструктивно схожий с охолощенным автоматом АК и девять гильз. Их направили на баллистическую экспертизу. В результате инцидента никто не пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержанным грозит до семи лет колонии.