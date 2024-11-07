В Петербурге арестован бывший начальник управления уголовного розыска
В Северной столице суд отправил под стражу бывшего начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олега Колесникова. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Олег Колесников обвиняется по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ.
История восходит к 2012 году, когда был застрелен ректор одного из вузов города.
В ходе следствия Ковалев вместе с одним из подчиненных, пользуясь служебным положением, "обеспечили дачу заведомо ложных показаний о непричастности двух подозреваемых к уголовной ответственности к убийству".
Колесников был задержан. Свою вину он не признал. Он и его защитник просили иную меру пресечения, в том числе в виде домашнего ареста. Однако суд не согласился с их позицией.
Срок ареста назначен по 30 декабря.