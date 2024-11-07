Кулачный боец Северин заснял на видео, как чуть не утонул в бассейне

Кулачный боец Александр Северин снял на видео погружение в бассейн, которое чуть не закончилось его утоплением. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Спортсмена удалось спасти, в данный момент он находится под наблюдением врачей и уже пришел в себя. Как уточняет источник, Северин решил проплыть бассейн по дну, а получившийся результат записать на камеру. Однако в какой-то момент ему стало плохо, и мужчина потерял сознание. В итоге он пробыл под водой около четырех минут — другие посетители бассейна долго не замечали, что ему нужна помощь.

Северину удалось выжить, но около суток он провел в коме. При этом врачи давали крайне пессимистичные прогнозы по поводу его выживания — всего 1 шанс к 10. К счастью, спортсмен пришел в себя и даже заявил, что готов к новым соревнованиям. Сами же врачи при этом говорят, что от смерти его отделяло еще около 30 секунд под водой — у него выявили отек легких.

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