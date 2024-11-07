В Коммунарке произошла утечка газа

В поселке Коммунарка в Новой Москве произошла утечка газа, ее устранением уже занимаются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Мосгаза».

Инцидент произошел на улице Ясной. На специфичный запах пожаловались местные жители.

«Бригада специалистов оперативно прибыла на место, было установлено, что на участке сторонней организацией проводились строительные работы, в результате которых зафиксировали незначительное механическое повреждение газопровода. На месте работают оперативные службы», — сообщили в «Мосгазе».

Предполагается, что газовую трубу могли повредить работники, которые на днях занимались заменой забора на улице. В «Мосгазе» отметили, что угрозы для населения утечка не представляет.