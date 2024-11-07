СК возбудил уголовное дело на жителя Подмосковья, пытавшегося убить жену ножом

Следователи возбудили уголовное дело на 60-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство супруги в подмосковных Люберцах. Злоумышленник нанес ей два удара ножом, пострадавшей удалось выжить. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

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— 6 ноября 2024 года ранним утром подозреваемый, находясь недалеко от жилого дома, расположенного в городском округе Люберцы, дождался когда его супруга выйдет из подъезда на работу. После этого мужчина достал нож и нанес потерпевшей не менее 2-х ударов в область шеи. В связи с тем, что женщина оказала активное сопротивление, довести умысел до конца последнему не удалось, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

После этого мужчина нанес себе удары ножом — так он пытался избежать наказания. Подозреваемому оказали медицинскую помощь и спасли его. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначив судебные экспертизы. Предварительно, мотивом преступления был отказ потерпевшей жить вместе с супругом. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

Ранее, 7 ноября, местный житель из населенного пункта Ярково в Тюменской области убил свою сожительницу и ее ребенка, а затем совершил самоубийство. Предположительно, он выстрелил в жертву из охотничьего ружья на почве ревности. Сосед, услышавший выстрелы, вызвал полицию и обнаружил тела погибших. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают знакомых и соседей.