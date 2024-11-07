Российский турист с круизного лайнера Spectrum of the Seas, застрявшего в Японии, заявил, что пассажирам начали перечислять компенсации, но деньги направляют только на карты иностранных банков. Об этом сообщает ТАСС.

Более 500 российских туристов оказались заблокированы в японском порту Йокогама из-за поломки круизного лайнера. Spectrum of The Seas направлялся в Шанхай и должен был прибыть туда 9 ноября. Из-за поломки прибытие перенесли. Сообщалось, что из-за этого у многих туристов сгорают дорогие авиабилеты из Китая в Россию.

Один из туристов рассказал РБК, что россияне не могут покинуть лайнер, так как у них нет японских виз, а власти страны не идут на уступки.

Сотни россиян застряли на круизном лайнере в Японии

По данным ТАСС, власти Японии, напротив, готовы предоставить туристам коридор для вылета, но руководство круизной компании якобы не соглашается с условиями страны, опасаясь понести убытки. В посольстве РФ в Японии агентству заявили, что дипломаты оказывают помощь россиянам.