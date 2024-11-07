Топ-менеджер швейной фабрики обжаловал арест по делу «Военторга»

В Мещанский суд поступила апелляционная жалоба на арест топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова по делу о хищениях АО «Военторг». Об этом сообщает РИА Новости.

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«В суд поступила апелляционная жалоба защиты», — заявили там.

1 ноября Громов был арестован. Фигурант будет находиться в СИЗО до 30 декабря 2024 года.

Следователи установили, что «Русь» совместно с другими юридическими лицами совершала аферы во время исполнения государственных контрактов. Швейная фабрика поставляла министерству обороны РФ товары, намеренно завышая их реальную стоимость. В результате ведомству был причинен ущерб в особо крупном размере.

В сентябре суд продлил срок содержания под стражей главе АО «Военторг» Владимиру Павлову. Его оставили в следственном изоляторе до 30 декабря текущего года. По информации следствия, в период с 2019 по 2022 год руководитель и сотрудники АО «Военторг» совместно с другими участниками мошеннической схемы в рамках исполнения государственных контрактов поставили министерству обороны РФ товары общей стоимостью 625 млн рублей.