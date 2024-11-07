В США сбежали 40 подопытных обезьян

Около 40 подопытных обезьян исследовательского центра в Южной Каролине сумели выбраться на волю. Полиция ведет их розыск и призывает местных жителей не контактировать с животными, сообщил телеканал NBC News.

По данным правоохранителей, животные сбежали из исследовательского центра Alpha Genesis. На сайте компании отмечается, что она предоставляет «услуги по проведению биологических исследований».

«Жителям настоятельно рекомендуется держать двери и окна закрытыми, чтобы животные не проникли в дом», - говорится в заявлении Департамента шерифа Йемасси.

Жителей также призвали не пытаться взаимодействовать с животными, а вместо этого им нужно позвонить по номеру 911.

Пока неизвестно, в каких испытаниях принимали участие сбежавшие обезьяны, и подвергались ли они заражению. Также не уточняется порода сбежавших приматов, но на сайте компании Alpha Genesis указано, что исследовательский центр работает с макаками и капуцинами.

Компания получила федеральный контракт на содержание колонии из 3500 обезьян на острове Морган у побережья Южной Каролины, также известном как Остров обезьян, напоминает телеканал.

Ранее в приграничье Курской области с ферм и свинокомплексов сбежали сотни свиней. Видео с бегающими вдоль дороги животными опубликовал местный портал 46ТВ. На кадрах можно увидеть сотни свиней, которые бегают вдоль дороги и мешают движению машин. По словам очевидцев, животные разгромили местность и «перерыли обочину».