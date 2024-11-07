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В США из лаборатории сбежали около 40 обезьян

Около 40 подопытных обезьян исследовательского центра в Южной Каролине сумели выбраться на волю. Полиция ведет их розыск и призывает местных жителей не контактировать с животными, сообщил телеканал NBC News.

В США сбежали 40 подопытных обезьян
© РИА Новости

По данным правоохранителей, животные сбежали из исследовательского центра Alpha Genesis. На сайте компании отмечается, что она предоставляет «услуги по проведению биологических исследований».

«Жителям настоятельно рекомендуется держать двери и окна закрытыми, чтобы животные не проникли в дом», - говорится в заявлении Департамента шерифа Йемасси.

Жителей также призвали не пытаться взаимодействовать с животными, а вместо этого им нужно позвонить по номеру 911.

Пока неизвестно, в каких испытаниях принимали участие сбежавшие обезьяны, и подвергались ли они заражению. Также не уточняется порода сбежавших приматов, но на сайте компании Alpha Genesis указано, что исследовательский центр работает с макаками и капуцинами.

Компания получила федеральный контракт на содержание колонии из 3500 обезьян на острове Морган у побережья Южной Каролины, также известном как Остров обезьян, напоминает телеканал.

Ранее в приграничье Курской области с ферм и свинокомплексов сбежали сотни свиней. Видео с бегающими вдоль дороги животными опубликовал местный портал 46ТВ. На кадрах можно увидеть сотни свиней, которые бегают вдоль дороги и мешают движению машин. По словам очевидцев, животные разгромили местность и «перерыли обочину».

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