Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 11 километров

Выброс пепла на высоту до 11 километров зафиксирован на камчатском вулкане Шивелуч, шлейф распространился на восток от вулкана. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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— Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 11 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 22 километров на восток — северо-восток от вулкана, — сообщили в учреждении.

Вулкану присвоили красный код авиационной опасности, что предупреждает о его опасности для двигателей низколетящих воздушных судов из-за активности, передает ТАСС.

Глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко в своем Telegram-канале заявил, что из-за извержения вулкана Шивелуча перекрыт путь между поселками Ключи и Усть-Камчатск. По данным местного МЧС, вероятность выноса и выпадения пепла сохранится примерно до 11 ноября.

Уральские ученые ранее определили точную дату крупнейшего извержения вулкана за последние десять тысяч лет. Они установили, что в 5279 году до нашей эры это произошло с вулканом Кикай.

В Исландии рядом с городом Гриндавик началось извержение вулкана Сундхнукур. В ближайшем районе объявили эвакуацию. В ночь на 23 августа в городе объявили чрезвычайное положение. Директор департамента гражданской защиты Исландии Видир Рейниссон назвал извержение вулкана самым мощным с 1973 года. Позднее появились кадры мощного извержения вулкана в Исландии.

Извержение этого же вулкана началось 14 января, он начал уничтожать старейший город Гриндавик. Мэр города Фаннар Йонассон заявил о возникшей трещине, составляющей в длину порядка километра и имеющей тенденцию к расширению. Он указал, что извержений вулкана в регионе не было с XVIII века.