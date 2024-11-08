На Камчатке началось новое извержение вулкана Шивелуч

8 ноября на Камчатке началось мощное извержение вулкана Шивелуч. Он выбросил пепел на 8,5 километра над уровнем моря.

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Как сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, шлейф пепла протянулся на 120 километров к востоку от вулкана.

"Поток горячих отложений хорошо виден на западном склоне вулкана. Протяженность потока - 11 километров", - рассказал научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки и один из крупнейших вулканов региона. Он расположен в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Сейчас вулкану присвоили почти самый высокий - оранжевый код авиационной опасности. Его активность может негативно повлиять на местные и международные авиаперевозки.

Напомним, предыдущее извержение Шивелуча было зафиксировано в апреле этого года.