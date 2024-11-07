Мужчина пытался спуститься из окна по простыням, но сорвался и погиб

В городе Канске в Красноярском крае мужчина пытался спуститься из окна четвертого этажа по простыням, но сорвался и погиб. Об этом стало известно в четверг, 7 ноября.

© Вечерняя Москва

Происшествие попало на видео. На нем видно, как россиянин выбрасывает из окна несколько связанных друг с другом простыней и начинает опускаться, но связка не выдерживает и мужчина падает вниз.

Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти его. Почему он таким способом решил покинуть жилье, неизвестно. По информации соседей, мужчина жил один, а дверь в его квартиру была заперта, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

14 октября в Самаре произошел случай, в ходе которого в одном из местных образовательных центров ребенок выпал из окна прямо на уроке. Мальчик пролил на себя чернила, из-за чего над ним начали смеяться одноклассники. Из-за переживаний он ударился головой и выпал из окна.

А в в подмосковном Петрозаводске 11 октября 16-летний подросток оперся на перила балкона на четвертом этаже, но они обрушились, в результате чего школьник упал вниз. Пока ехали врачи скорой помощи, он уже скончался.