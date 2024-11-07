Застрявшие в Японии на круизном лайнере россияне начали получать компенсации

Пассажиры круизного лайнера Spectrum of the Seas ("Спектр морей"), которые из-за поломки судна застряли в Японии, начали получать денежные компенсации, сообщил ТАСС один из туристов.

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Однако, по его словам, перечисление компенсаций происходит только на карту иностранных банков.

Spectrum of the Seas должен был прибыть в Шанхай 9 ноября. Из-за ремонта окончание круиза перенесли на 11 ноября, но у всех граждан РФ сгорают обратные билеты в Россию.

Компания Royal Caribbean International пообещала пассажирам вернуть стоимость круиза, а также сделала бесплатным весь алкоголь на лайнере.

Посольство России в Японии сообщало, что оказывает помощь россиянам на борту Spectrum of the Seas. По данным туроператора, на судне находятся 538 граждан России. Из них улететь домой, не дожидаясь окончания ремонта, согласились 50 человек.