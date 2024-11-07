Суд разрешил блогеру Чекалину общаться с родным братом

Мосгорсуд разрешил блогеру Артему Чекалину, обвиненному в нелегальном выводе из страны более 250 миллионов рублей, общаться с родным братом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Чекалина Константина Третьякова.

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Постановление в части общения блогера с близкими родственниками было изменено, но домашний арест суд отменять не стал — Чекалин и его бывшая жена Валерия, более известная как Лерчек, останутся под ним до 26 ноября.

Дело в отношении Чекалиных возбудили по статье 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов») УК РФ. Ущерб российскому бюджету может превышать 500 миллионов рублей. Свою вину Чекалины не признали.