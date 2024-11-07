Укравшей в «Пятерочке» 29 пачек масла предложили отправиться на фронт

Женщине, укравшей 29 пачек масла из «Пятерочки», предложили отправиться на СВО в Нижегородской области. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает Baza.

Отмечается, что 33-летняя Екатерина У. украла продукты вечером 6 ноября, а позже ее нашли и доставили в отдел. Во время допроса ей предложили подписать контракт с Минобороны, но та отказалась.

Такое же предложение поступило 27-летней россиянке: она нашла чужую карту и потратила примерно 29 тысяч рублей. На девушку возбудили дело по статье 158 УК РФ (кража) и во время допроса в полиции предложили отправиться на фронт.

СМИ: в магазинах стали воровать сливочное масло

Подобный контракт предлодили и 44-летней женщине из города Кулебаки. Она присвоила себе чужую зарплату, а во время допроса ей предложили отправиться на фронт. Ее обязанности в зоне боевых действий не озвучили, но россиянка отказалась по той причине, что ей нужно ухаживать за больной матерью. Сообщается, что сотрудники полиции и следователи имеют право предлагать задержанным подписывать контракты, но предложения женщинам ранее не поступали, передает Telegram-канал.

Женщины, как и мужчины, имеют право на получение выплат, предназначенных участникам специальной военной операции (СВО). Однако для этого необходимо выполнить определенные условия. О них рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос одной из жительниц региона.