Суд оштрафовал рэпера Slimus на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Рэпер Вадим Мотылев, выступающий под ником Slimus, якобы обязан заплатить 50 тысяч рублей по делу о пропагадне наркотических средств в своих песнях. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщил корреспондент из зала Никулинского суда Москвы.

— Артист Вадим Мотылев заплатит 50 тысяч рублей по решению Никулинского суда Москвы, — передает корреспондент «Осторожно, новости» из зала суда.

По информации журналиста, проверку инициировала глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Сам рэпер в суд не пришел. Летом несколько концертов Мотылева отменили в России после постов Мизулиной, обвинившей Мотылева в том, что он выступает против СВО и действующей власти. Также глава ЛБИ уверяла, что в треках есть пропаганда наркотиков и дискредитация армии.

Ранее, 17 октября, рэпер Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, объявил, что удалит песни, в которых упоминаются наркотики. Он заявил, что выступает «против наркотиков». Его старые песни, в которых упоминались запрещенные вещества, были шуточными, уверяет автор.

В декабре 2023 года, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Мизулина обратилась в МВД с призывом проверить рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, на пропаганду наркотических веществ. По ее словам, граждане обратились в ведомство в связи с, вероятно, мошенническими действиями блогера, а также рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента.