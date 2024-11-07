Инвалид пролежал сутки в квартире рядом с трупом жены в центре Москвы

Спасатели обнаружили обездвиженного 54-летнего инвалида, пролежавшего около суток в квартире рядом с телом его жены, умершей около недели назад. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— В оперативные службы обратился 54-летний мужчина и сообщил, что упал у себя в квартире в Таганском районе и уже сутки не может подняться, так как является инвалидом. Дверь в квартиру вскрыли, мужчину госпитализировали. Пострадавший сообщил, что в соседней комнате живет его жена 1987 года рождения, тоже инвалид. В комнате обнаружили тело женщины, которая была мертва около недели, — передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собеседника.

Источник добавил, что сотрудники правоохранительных органов проводят разбирательство по этому факту. Выясняются обстоятельства смерти супруги пострадавшего мужчины.

Ранее, 23 октября, скончался 27-летний турист из Саудовской Аравии, страдающий болезнью двигательного аппарата, проходил курс лечения в Москве. Он захотел вернуться на родину, однако ему отказали в полете из-за того, что у него не было сопровождающего. Мужчину доставили обратно в клинику, где он умер через 10 минут.