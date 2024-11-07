Жителя Кемерова приговорили к 16 годам за убийство девочки в 2007 году

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Заводский районный суд Кемерова вынес приговор местному жителю за убийство восьмилетней девочки в 2007 году. Мужчину осудили на 16 лет строгого режима. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

— В суде установлено, что 22 июля 2007 года в Кемерове восьмилетняя девочка вышла погулять на улицу и домой не вернулась. Тело пропавшего ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в дачном доме садового общества «Вишенка», — написали в ведомстве.

Подсудимый признался, что задушил девочку, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после чего бросил ее тело на месте преступления. Суд также обязал его выплатить два миллиона рублей в качестве моральной компенсации родственникам убитой, написали в Telegram-канале областной прокуратуры.

В ходе расследования по делу было допрошено более 600 свидетелей, обработано свыше 70 видеозаписей с камер наблюдения, а также рассмотрено более 2,5 тысяч телефонных детализаций, добавили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

2 ноября в МВД России сообщили о задержании в Омской области подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы. В июле этого года она приехала в Омск из Москвы и пропала. Тело девочки обнаружили в реке Иртыш в парке имени 30-летия Победы.