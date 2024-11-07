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У похитителей объектов Минобороны арестовали имущество на 700 млн рублей

У подозреваемых в похищении объектов Министерства обороны в Москве и Балашихе арестовали имущество на сумму более 700 миллионов рублей. Об этом 7 ноября сообщается на странице военных следственных органов СК России в соцсетях.

У похитителей объектов Минобороны арестовали имущество на 700 млн рублей
© Парламентская газета

Правоохранители продолжают работу над уголовным делом в отношении бывшего начальника управления проблемных активов «Главного управления обустройства войск» Николая Грачева, экс-конкурсного управляющего «Строительного управления Московского региона» Алексея Асташкина, бизнесмена Сергея Овчинникова и гражданина Евгения Потапова.

Подельникам вменяют мошенничество в особо крупном размере, санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы. Чтобы обеспечить взыскание потенциального штрафа, гражданского иска и других требований, суд наложил арест на имущество четверых фигурантов общей стоимостью свыше 700 миллионов рублей.

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Евгений Потапов
Николай Грачев
Сергей Овчинников
Следственный комитет
Минобороны России
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Балашиха