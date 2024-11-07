Человеческие ноги нашли в старинном парке в США

В США в старинном парке города Филадельфия, штат Пенсильвания, нашли человеческие останки. Об этом в четверг, 7 ноября, пишет People.

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Вечером 3 ноября прохожий сообщил в полицию, что видел кости в знаменитом парке Пенн-Трити на берегу реки Делавэр. Полицейские подтвердили эту находку. Согласно отчету, человеческая нога лежала «в траве на скалистом берегу». Судмедэксперт заявил, что кости вынесло из реки на сушу. Следов одежды не было.

Власти не смогли сказать, как кости попали в воду и были ли они результатом преступления. В настоящее время эксперты продолжают исследовать останки.

Парк Пенн-Трити находится на месте, где Уильям Пенн, один из основателей Филадельфии, по преданию, в 1683 году подписал мирный договор с местными коренными американскими племенами. Это событие произошло под старым вязом, упавшим в 1810 году. Парк на месте этого исторического события был разбит в 1894 году и является одной из важнейших достопримечательностей Филадельфии, передает издание.

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