Самолет с пассажирами на борту подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя

У самолета авиакомпании American Airlines с пассажирами на борту произошел отказ двигателя в небе. Подробности сообщил портал The Aviation Herald.

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Нештатная ситуация случилась 31 октября на рейсе из Бостона в Вашингтон, США. Когда Airbus A319 заходил на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана, экипаж доложил диспетчерам об отказе двигателя и увел лайнер на второй круг с высоты около 90 метров над землей.

Пилоты предположили, что неполадка возникла из-за столкновения с птицей. Они подали сигнал бедствия и запросили посадку в другом месте — вашингтонском аэропорту имени Даллеса. Самолет благополучно сел там примерно через 20 минут после первой неудачной попытки.

Отмечается, что на борту было 94 пассажира, они не пострадали. Федеральное агентство гражданской авиации США проведет расследование.

В ноябре российские пилоты заметили на радаре самолета авиакомпании «Азимут» фантомные метки. Они появились и сразу же пропали, при этом других воздушных судов в зоне не было.