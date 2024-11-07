Арестован изрезавший покупателей в российском гипермаркете мужчина

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд арестовал 44-летнего Юрия Артемьева, который с ножом напал на покупателей в гипермаркете «О'кей». Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке со ссылкой на решение суда.

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По данным в канале, Артемьев арестован до 25 декабря.

О ЧП стало известно 25 октября. Тогда неадекватный тренер по фехтованию устроил резню в петербургском гипермаркете «О'кей». В результате было ранено шесть человек.