Суд вынес решение по жалобе Лерчек

В четверг, 7 ноября, Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) на домашний арест. Также суд оставил под домашним арестом бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина, передает РИА Новости.

По данным агентства, адвокаты Чекалиной пытались добиться смягчения меры пресечения, представив суду «характеризующие материалы» от службы исполнения наказания. В документах подчеркивалось, что блогер соблюдала все ограничения по прошлому уголовному делу, когда находилась под запретом определенных действий. Нарушений тогда выявлено не было.

Адвокаты подчеркивали, что сейчас Чекалина не может сопровождать детей на прогулке и в школу.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявили обвинение в проведении валютных операциях с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения.

В прокуратуре заявили, что в рамках продажи фитнес-марафонов в интернете обвиняемые отправляли оплату на счета зарубежного банка, предоставляя документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. В обвинении подчеркивается, что таким образом из России было выведено более 250 миллионов рублей.

Адвокат Чекалиной Екатерина Гордон заявила РИА Новости, что ее подзащитная не признает вину. 4 октября бывших супругов отправили под домашний арест.