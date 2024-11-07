Толпа трансгендеров* напала на россиянина в Таиланде

На Пхукете несколько трансгендерных* людей напали на туриста из Татарстана. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал RT.

По данным RT, россиянин начал смеяться над местными трансгендерными* жителями, после чего те на него набросились. На записи видно, как несколько человек в женской одежде бегут за мужчиной и наносят ему удары. RT утверждает, что в итоге турист оказался в больнице с синяками.

Российский турист погиб на Пхукете при загадочных обстоятельствах

Ранее на одном из рынков Таиланда произошел конфликт из-за британского туриста, закурившего под запрещающим знаком. Знак был размещен возле уличного ларька, где установлен баллон с газом. Продавщица попросила туриста отойти, но тот стал вести себя агрессивно. В ответ на него вылили несколько мисок с холодной водой.

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