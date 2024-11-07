На Камчатке с завода украли 1,5 тонны красной икры

На Камчатке со склада завода в Петропавловске-Камчатском украли 1,5 тонны красной икры. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе МВД РФ по Камчатскому краю, началось расследование и поиск лиц, причастных к совершению преступления. По предварительным данным, похищение лососевой икры совершено 3 ноября.

Преступникам может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. Стоимость 1 кг икры на Камчатке составляет от семи до 8,5 тыс. рублей.