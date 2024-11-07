В Санкт-Петербурге мужчина засмотрелся в телефон и упал на пути. С множественными переломами его госпитализировали.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, инцидент произошёл накануне днём на станции метро «Спортивная». На записи с камер наблюдения видно, что мужчина увлечённо смотрит в телефон, подходит к краю платформы, делает шаг и падает вниз.

По данным «Фонтанки», 37-летнего мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжёлом состоянии. У него подозревают переломы бедра, предплечья, носа и закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга.

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Ранее «ГлагоL» сообщал, что в метро Санкт-Петербурга эскалатор зажевал руку трёхлетнего мальчика. Руку ребёнка затянуло под поручень эскалатора. Мальчика госпитализировали с рваной раной провой кисти.