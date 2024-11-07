Суд отменил приговор супругам Воропаевым за доведение ребенка до суицида

Апелляционный суд отменил приговор супругам Андрею и Ирине Воропаевым, осужденным за доведение несовершеннолетнего до суицида. Дело рассматривают повторно. Об этмо стало известно в четверг, 7 ноября, из материалов суда.

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— В апреле 2022 года Воропаевых признали виновными по статье 110 Уголовного кодекса («Доведение до самоубийства»). Женщина получила девять лет колонии, а ее супруг — восемь с половиной. После апелляционный суд отменил приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направил дело на новое рассмотрение, — передает данные из документов суда РИА Новости.

Воропаев находится под стражей, а его жена сидит под домашним арестом. По данным СМИ, женщина придумала подростку программу по похудению, в результате которой он потерял 21 килограмм. Молодой человек жаловался одноклассникам, что родители грозились отправить его в интернат. Трагедия произошла в октябре 2019 года.

Также, 30 октября, полиция обнаружила тело 11-летней девочки в частном доме в подмосковном Чехове. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

В сентябре сотрудники Следственного комитета задержали двух девушек, подозреваемых в доведении до самоубийства своей знакомой в Москве. По версии следствия, знакомые девушки многократно оскорбляли погибшую. При этом они угрожали ей, снимая это на видео. Обвиняемых в доведении до суицида задержали, следователи собирают материалы для доказательства их вины.