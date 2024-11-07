В Петербурге задержали посредника в даче взятки генералу Путилову

В Санкт-Петербурге задержали предполагаемого посредника, который передал взятку начальнику автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майору Денису Путилову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы города.

«По данным следствия, 28 декабря прошлого года в аэропорту Пулково задержанный получил от взяткодателя 10 млн рублей и в тот же день доставил полученные деньги получателю к дому 10 по Новолитовской улице», — сказали правоохранители.

В правоохранительных органах добавили, что задержанного уже передали в военные следственные органы. С ним будут проводить процессуальные мероприятия.

18 сентября Следственный комитет России возбудил дело в отношении Путилова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Из материала СК следует, что в 2023 году Путилов контролировал исполнение по ремонту военной техники. Контракты на выполнение работ были заключены с неким предпринимателем Чудиновым. Представитель бизнесмена передал взятку генералу в размере 10 млн рублей.