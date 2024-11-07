Полиция провела обыски у 37-летней москвички, угрожавшей строителям пистолетом и назвавшей их «русней». Инцидент произошел в коридоре многоэтажного дома в московском районе Некрасовка. Информация об этом появилась на сайте Кузьминского суда Москвы.

— Дата регистрации: 5.11.2024. Осужденный: (оправданный, обвиняемый) Джоган Я. Н. (ст. 213, ч. 2). Cудья: Суздаль Е. А. Категория дела: О производстве обыска и (или) выемки в жилище (п. 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Текущее состояние. Удовлетворено, 5.11.2024. Дата рассмотрения дела в первой инстанции: 5.11.2024. Дата вступления решения в силу: 21.11.2024, — указано на сайте Кузьминского суда.

Ранее, 2 ноября, Кузьминский районный суд Москвы отправил в СИЗО Яну Джоган, угрожавшую строителям предметом, похожим на пистолет. Девушка якобы выкрикивала националистические высказывания в коридоре многоэтажного дома в Некрасовке. Ей вменили статью о хулиганстве, которая предусматривает до семи лет тюрьмы.