Зарубивший топором мать подросток решил купить шоколадок после убийства

Подросток, который зарубил мать топором в Подмосковье, накупил сладостей после содеянного, информирует Telegram-канал «112». Мальчик вернулся из магазина и сел за компьютер. Несмотря на любовь к играм, на этот раз 15-летний Тимур воспользовался поисковиком, чтобы сдаться полиции.

После этого подросток заколотил дверь в комнату и ушел в магазин. Накупил сладостей, вернулся и сел за любимый компьютер, — говорится в публикации.

Трагедия произошла в деревне Красная сторожка Сергиево-Посадского округа 6 ноября. Школьник утром взял топор и зашел в спальню 48-летней матери Александры Габбасовой, которую избил предметом. Большинство ударов пришлось по голове, а женщина скончалась. Перед этим между матерью и ребенком произошла ссора из-за плохой посещаемости школы.

В Подмосковье школьник зарубил топором спящую мать

Ранее в Воронеже ребенок угрожал сверстникам топором во дворе. Местная жительница отняла у него предмет и обратилась в правоохранительные органы. По ее словам, мальчик бил детей палкой, руками и ногами.

В Кузбассе жительница Мариинска зарубила мужа топором после ссоры. Конфликт произошел 2 ноября, в ходе чего женщина схватила орудие и нанесла множество ударов супругу.