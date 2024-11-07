Гараж чиновницы раздавил россиянку и ее шестилетнюю дочь

Во время посадки вертолета в село Нунлигран сильным порывом ветра от лопастей сдуло гараж, принадлежащий местной главе Марине Тагратгыргиной. Конструкция упала на шестилетнюю девочку и ее мать, обе погибли. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает Shot.

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Ми-8 компании «Чукотавиа» выполнял рейс из поселка Провидения в село Нунлигран. Во время посадки ветром от лопастей сдуло крышу.

Отмечается, что конструкция размером 3x4,5x6 метров обрушилась на людей, ожидавших вертолет, придавив шестилетнюю девочку и ее мать. Они были госпитализированы с переломами ребер, грудины и ключиц, а также с открытой черепно-мозговой травмой. От полученных травм девочка и ее мать скончались.

Согласно информации, это не первый случай, когда гараж сносило — такое часто случалось, когда дул порывистый ветер. Гараж с неустойчивой крышей находился в 25 метрах от места посадки вертолета. Люди специально встали за ним, чтобы спрятаться от сильного ветра, передает Telegram-канал.

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