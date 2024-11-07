Бывшего сотрудника прокуратуры Украины обвинили в подрыве машины в Запорожье

Бывший сотрудник прокуратуры Украины задержан за подрыв автомобиля своего знакомого — кандидата на должность судьи в Запорожской области. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщили официальный представитель СК Светлана Петренко и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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— По данным следствия, 30 сентября 2024 года обвиняемый, находясь возле жилого дома по улице Красных Партизан в Бердянске, с целью убийства своего знакомого, который ожидал назначения на должность судьи, разместил под его транспортным средством самодельное взрывное устройство. 2 октября 2024 года оно сдетонировало, когда автомобиль стоял возле дома потерпевшего, но в салоне никого не было, — сказала Петренко.

Задержанный заявил, что действовал в соответствии с инструкциями Главного управления разведки Минобороны Украины и за террористические акты ему было обещано вознаграждение в размере 10 тысяч долларов. Также отмечается, что до вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации подозреваемый работал в прокуратуре Украины.

Как отметили в ЦОС ФСБ, он был завербован ГУР Министерства обороны Украины и, «согласившись участвовать в террористической деятельности за денежное вознаграждение, получал от кураторов самодельные взрывные устройства за наличный расчет и самостоятельно выбирал цели для терактов». По независящим от него причинам в результате взрыва никто не пострадал. Сам задержанный сотрудничает со следствием, передает ТАСС.

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