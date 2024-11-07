Участников братской ОПГ обвинили в полутора десятках убийств и покушений

Пятерым членам организованной преступной группировки, включая предполагаемого лидера Дмитрия Порошина (Пэрша), предъявлены обвинения в более чем 15 убийствах и покушениях, а также в вымогательстве (ст. 105 и ст. 163 УК). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Задержание Пэрша и других участников ОПГ произошло в декабре 2023 года в Братске и других городах Иркутской области. Их дело передано следователям центрального аппарата СК и рассматривается Басманным судом Москвы.

Среди обвиняемых — предприниматели, такие как Порошин, замгендиректора ООО «НептунСервис», и другие руководители компаний. Они подозреваются в совершении тяжких преступлений в Иркутской области в 1995–2005 годах, включая убийство криминального авторитета Сергея Королева и двух его спутников в 2003 году. Также проверяется их причастность к другим убийствам и похищениям.

Следствие считает, что они вымогали у лесозаготовителей 1,5 миллиарда рублей, акции и недвижимость. Вину признал только один из задержанных, остальные считают обвинения необоснованными, говорится в материале.

В конце октября в Москве силовики задержали еще одного подозреваемого в убийстве предпринимателя в 2011 году. Мужчина вместе с другими сообщниками ОПГ застрелил бизнесмена и украл у него 900 тысяч долларов.