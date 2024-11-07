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Против двух сбежавших из российского исправительного центра осужденных возбудили дело

В Приамурье возбуждено уголовное дело в отношении двух осужденных, сбежавших из исправительного центра (ИЦ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от регионального УМВД России.

Против двух сбежавших из российского исправительного центра осужденных возбудили дело
© РИА Новости

По данным агентства, ЧП произошло 5 ноября. Тогда осужденные, находившиеся на исправительных работах в центре, не вернулась в общежитие после работы. В течение суток их задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее во ФСИН сообщили, что информация о побеге двух заключенных из исправительной колонии № 2 в Амурской области не соответствует действительности. В ведомстве пояснили, что осужденные не явились в участок, функционирующий как исправительный центр, и были задержаны.

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ФСИН