В Подмосковье школьник зарубил топором спящую мать

В Сергиевом Посаде 15-летний школьник с топором напал на свою мать и нанес ей смертельные травмы. Об этом сообщает местная газета «Вперед».

По данным издания, утром 6 ноября 48-летняя женщина, бухгалтер одного из мебельных производств, начала ругать сына за прогулы школы. В ходе конфликта подросток напал на женщину и убил ее. Позже он сам вызвал полицию.

По информации Telegram-канала Mash, конфликт возник после того, как женщина отобрала у мальчика планшет и телефон, отругав за прогулы и компьютерные игры. Также Mash утверждает, что в момент нападения женщина спала.

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Против школьника возбудили уголовное дело. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее в Волгоградской области 15-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве своей 42-летней матери. По версии следствия, школьник напал на спящую женщину с холодным оружием. Затем он позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил тело матери, когда вернулся домой.