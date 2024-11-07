Сотни россиян застряли на круизном лайнере в Японии

Круизный лайнер Spectrum of The Seas из-за поломки встал в японском порту Йокогама. Как сообщает РБК, на борту судна оказались заблокированы около 600 российских туристов.

Spectrum of The Seas направлялся в Шанхай и должен был прибыть туда 9 ноября. Из-за поломки прибытие перенесли на 11 ноября. По данным РБК, из-за этого у многих туристов сгорают авиабилеты из Китая в Россию.

По словам одного из туристов, россияне не могут покинуть лайнер, так как у них нет японских виз, а власти страны на уступки не идут. Пассажиры обратились за помощью в консульство РФ. Многие из них хотят получить транзитные визы, чтобы вылететь из Токио в Шанхай.

«Тут паника и всем не до отдыха. Люди теряют большие финансы и попадают по работе», - рассказала изданию одна из туристок.

Ранее около 200 пассажиров застряли на круизном судне на Речном вокзале в Москве. Судно должно было отправиться круиз с посещением Углича, Ярославля и Мышкина, но рейс задержали. Сообщалось, что людям пришлось провести в каютах около 20 часов в ожидании отправления.