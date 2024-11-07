Полторы тонны красной икры украли с завода на Камчатке

Двое неизвестных украли с камчатского производства полторы тонны икры нерки, кеты и горбуши. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, двое в балаклавах проникли на склад завода, когда охранник предприятия уснул. Они сорвали замок со склада, вошли внутрь и вынесли сотни килограммов икры. Мужчины покинули территорию, спокойно пройдя мимо спящего сторожа.

Против двух похитителей возбудили дело по статье о краже в особо крупном размере, организованной группой. По этой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.

Названа причина подорожания красной икры

Ранее РБК сообщило со ссылкой на данные Росстата, что цены на красную икру выросли на 24 процента по сравнению с прошлым годом. Во Владивостоке ее продают по восемь тысяч рублей за килограмм, а максимальная стоимость килограмма достигает 13 тысяч рублей. Эксперты объяснили, что в последние пять лет рынок привык к большим объемам вылова, а когда они снизились, цены на икру начали расти.