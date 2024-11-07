Владелицей сгоревшей квартиры Инстасамки оказалась экс-супруга депутата

МЧС проверит хозяйку съемной квартиры певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) на законность установки камина, утверждает Telegram-канал Mash. По данным канала, камин считают причиной пожара.

О пожаре, произошедшем в квартире Инстасамки, стало известно 4 ноября. Сообщалось, что певица и ее муж с 2023 года снимали квартиру на шестом этаже старинного дома на Тверском бульваре. Жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться из дома, при пожаре никто не пострадал.

Mash назвал владелицей квартиры Аллу Веремеенко, бывшую жену депутата Госдумы Сергея Веремеенко. По данным Telegram-канала, женщина приобрела квартиру, расположенную в одном из домов в центре Москвы, в начале 2010-х.

После пожара в квартире остались лишь обгоревшие стены и «остатки мебели», отмечает Mash. Сама Инстасамка писала, что из квартиры удалось спасти много вещей, в том числе одежду, альбомы с фотографиями, картины и ценные бумаги. По данным Mash, несколько соседних квартир оказались затоплены в результате тушения, из-за этого дом до сих пор полностью обесточен.