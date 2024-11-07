ФСИН прокомментировала сообщения о побеге заключенных

Сообщения о побеге двух осужденных из колонии в Амурской области не соответствуют действительности. Они были задержаны, так как не явились в участок исправительного центра. Об этом со ссылкой на заявление пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России пишет РИА Новости.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что двое приговоренных к принудительным работам мужчин сбежали из исправительной колонии №2 в Амурской области. Один из них был осужден по статьям о незаконном проникновении в жилище и угоне автомобиля, второй получил срок за заведомо ложный донос и нанесение побоев.

Однако, по данным пресс-бюро ФСИН России, информация о побеге из исправительной колонии в Амурской области не соответствует действительности.

«Осужденные не явились в УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр). На данный момент они задержаны», - пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно о побеге из липецкой колонии шестерых заключенных. Все они были оперативно задержаны.