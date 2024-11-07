Двое осужденных сбежали из колонии в Амурской области

Двое приговоренных к принудительным работам мужчин сбежали с изолированного участка, функционирующего как исправительный центр (УФИЦ), исправительной колонии номер 2 в Бурейском районе Амурской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, осужденные совершили побег еще 5 ноября. Их поиски продолжаются.

Один из сбежавших - 25-летний мужчина, судимый по статьям о незаконном проникновении в жилище и угоне автомобиля. Он был приговорен к четырем годам. Второй, 21-летний молодой человек, был осужден за заведомо ложный донос о совершении преступления и за нанесение побоев. Его срок составляет один год и два месяца.

Появились подробности побега заключенных из липецкой колонии

Ранее был задержан шестой и последний заключенный, сбежавший из исправительной колонии в Липецкой области. Его задержали в Тамбовской области. О побеге из липецкой колонии шестерых заключенных стало известно 26 октября.