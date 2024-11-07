На трассе под Красноярском перевернулся автобус с 36 пассажирами
На автодороге между Красноярском и Енисейском съехал в кювет и опрокинулся автобус, перевозивший рабочих. Девяти пассажирам потребовалась медицинская помощь.
Авария произошла сегодня в Большемуртинском районе недалеко от поселка Бартат. По данным полиции, на 75 километре дороги между краевой столицей и Енисейском автобус Higer, в котором ехали 36 рабочих оказался в кювете и перевернулся.
"Девять человек обратились за медицинской помощью", - сообщили в Госавтоинспекции. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
На месте ДТП работают следователи и инспекторы ГИБДД.