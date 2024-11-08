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Бастрыкин поручил завести дело после массовой драки в Дагестане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о массовой драке с применением ножей в Махачкале.

Бастрыкин поручил завести дело после массовой драки в Дагестане
© globallookpress.com

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Дагестан Беляеву Д. В. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в СМИ появилась информация о том, что в Махачкале более 50 человек приняли участие в массовом конфликте с применением ножей.

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