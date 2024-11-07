Женщина и три ребенка погибли при пожаре в пятиэтажке в Магадане

Мать и трое малолетних детей погибли в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Магадане. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Возгорание в квартире на третьем этаже здания по адресу улица Речная, дом 65 произошло в четверг около 09:37 по местному времени (01:37 мск). По данным МЧС России, огонь охватил площадь 70 квадратов. К тушения привлекались 49 специалистов и 12 единиц техники.

Спасатели эвакуировали и передали 33-летнюю женщину и детей в возрасте 2, 3 и 6 лет. Медики констатировали их смерть.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте работают следователи и дознаватели МЧС России.