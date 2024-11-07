Беспорядки продолжаются в турецком Батмане третий день подряд

Беспорядки продолжаются третий день подряд в турецком городе Батман на востоке страны. Об этом сообщает Batman Burada. В публикации отмечается, что в ряде районов города произошли стычки между протестующими и полицейскими.

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В некоторых частях Батмана молодежь запускает фейерверки в сторону сотрудников правоохранительных органов, которые применяют водометы. В небе над городом барражирует полицейский вертолет, на улицах города протестующие проводят несанкционированные шествия и поджигают покрышки, также поврежден автобус.

Массовые протесты начались после решения турецких властей отстранить от должностей мэров городов Мардина, Батмана и Халфети, которые представляют прокурдскую Партию демократического общества. Мэра Батмана Батмана Гюлистан Сёнюк приговорили к шести годам и трем месяцам тюрьмы за "членство в вооруженной террористической организации".

Мэр Мардина Ахмет Тюрк получил 10 лет тюрьмы, а мэр Халфети Мехмет Карайылан – шесть лет, три месяца и 15 дней лишения свободы по аналогичному обвинению.