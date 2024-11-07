Остров невезения: как Куба встречает ураган "Рафаэль"

Только жители Кубы начали потихоньку отходить от недавнего массового отключения света на территории всей страны, на республику надвигается новая напасть - ураган "Рафаэль" достигнет побережья острова в самое ближайшее время.

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Первые предупреждения о скором наступлении стихии стали появляться в начале текущей недели. Тогда власти сообщили о приближении тогда еще тропического шторма "Рафаэль", который должен будет пройти через территорию западных провинций и Гавану. После этих новостей началась подготовка страны к удару стихии. В столице начали закрывать стеклянные витрины фанерными листами, кафе и магазины ввели ограничения своей работы.

Среда была фактически объявлена выходным днем. Была осуществлена эвакуация более 50 тыс. жителей Гаваны, которые проживали возле побережья и в зонах, где возможны подтопления. К вечеру власти приняли решение ограничить работу ряда аэропортов, в том числе Гаваны и Варадеро, являющихся основными воздушными гаванями острова. Посольство России на Кубе призвало россиян, находящихся на острове, соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям кубинских властей.

Гавана встретила утро среды пасмурной, но безветренной погодой. Изначально казалось, что синоптики, возможно, преувеличили угрозу. Однако примерно к десяти часам утра появились первые порывы ветра, которые сопровождались мелким дождем. Через несколько часов ветер усилился, пошел ливень. В настоящий момент на улицах и дорогах города практически нет людей и машин. Появляются сообщения о поваленных деревьях. Все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Сильный ветер стал причиной нового массового отключения света на территории страны. Проблемы с электричеством сопровождаются перебоями со связью.

Как стало известно корреспонденту "РГ", ситуация с российскими туристами на Варадеро остается спокойной. Сообщается о том, что на курорте местами наблюдается дождь и порывистый ветер. Хотя Варадеро располагается на расстоянии от "маршрута" урагана, представители некоторых отелей ограничили доступ на пляж из соображений безопасности.