Ураган "Рафаэль" вызвал отключение энергосистемы всей Кубы

Ураган "Рафаэль", который в ближайшие часы достигнет побережья Кубы, вызывал полное отключение электричества в республике. Об этом сообщила энергетическая компания Union Electrica, являющаяся частью министерства энергетики и шахт.

"Сильные порывы ветра, вызванные ураганом "Рафаэль", вызвали полное отключение национальной энергосистемы", - говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях.

Сообщается, что власти уже работают над решением проблем.

Ранее стало известно, что ураган "Рафаэль" усилился до третьей категории. В самое ближайшее время он должен достигнуть южного побережья Кубы и пройти через западные провинции, а также столицу.

Накануне власти республики призвали всех жителей сохранять спокойствие и не покидать дома без крайней необходимости.